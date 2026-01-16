Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Insajder pre 1 sat
Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras selekciju Francuske rezultatom 14:10 (4:2, 5:2, 3:2, 2:4) u meču prvog kola grupe E Evropskog prvenstva u Beogradu.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Radomir Drašović sa tri gola. Strahinja Rašović, Miloš Ćuk, Nikola Jakšić i Nikola Dedović postigli su po dva pogotka. U selekciji Francuske istakao se Tomas Vernu sa četiri gola, dok je Roman Marion-Vernu postigao tri. Srbija je bez većih problema rešila pitanje pobednika u prvom poluvremenu i tako zabeležila četvrtu pobedu na ovogodišnjem prvenstvu Evrope. Dušan Mandić je odradio dva meča suspenzije i selektor Uroš
Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoFrancuska

