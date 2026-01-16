Zbog posledica snežnog nevremena Vlada naložila Elektrodistribuciji hitnu sanaciju mreže
Insajder pre 49 minuta
Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključke kojima su propisane mere za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda u opštinama gde je proglašena vanredna situacija, kao i za interventno otklanjanje problema u elektrodistributivnom sistemu. Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se Privrednom društvu "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o Beograd nalaže da, usled elementarnih nepogoda nastalih zbog otežanih vremenskih uslova na teritoriji Srbije, a u cilju interventnog rešavanja i
Kako se navodi, ovom privrednom društvu naloženo je da prioritetno otkloni kvarove na objektima i vodovima, da nabavi i zameni stubove na objektima od posebnog značaja, na onima koji napajaju veći broj korisnika, da hitno pribavi svu neophodnu mehanizaciju za nesmetani rad elektroenergetske mreže i drugo. Takođe, zaključkom su naloženi i nabavka terenskih i drugih vozila za pristup nepristupačnim područjima, preduzimanje svih aktivnosti na uređenju koridora oko