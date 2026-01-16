Zbog posledica snežnog nevremena Vlada naložila Elektrodistribuciji hitnu sanaciju mreže

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključke kojima su propisane mere za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda u opštinama gde je proglašena vanredna situacija, kao i za interventno otklanjanje problema u elektrodistributivnom sistemu. Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se Privrednom društvu "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o Beograd nalaže da, usled elementarnih nepogoda nastalih zbog otežanih vremenskih uslova na teritoriji Srbije, a u cilju interventnog rešavanja i

Kako se navodi, ovom privrednom društvu naloženo je da prioritetno otkloni kvarove na objektima i vodovima, da nabavi i zameni stubove na objektima od posebnog značaja, na onima koji napajaju veći broj korisnika, da hitno pribavi svu neophodnu mehanizaciju za nesmetani rad elektroenergetske mreže i drugo. Takođe, zaključkom su naloženi i nabavka terenskih i drugih vozila za pristup nepristupačnim područjima, preduzimanje svih aktivnosti na uređenju koridora oko