Detalji policijske akcije u Barajevu! Zaplenjeno 10 kg i još 80 saksija marihuane: Razotkrivena prava laboratorija droge, oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo i Interventne jedinice 92, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.

S. ( 49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Podsetimo, Kurir je jutros pisao i akciji, a detalje pročitajte OVDE. - Policija je u iznajmljenoj kući koju koristi osumnjičeni u okolini Sopota pronašla laboratoriju sa opremom za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima, oko 10 kilograma marihuane i 80 saksija sa biljkama ove opojne droge - piše u policijskom saopštenju. Osumnjičenom je