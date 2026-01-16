Fenerbahče slavio posle drame: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak

Kurir pre 11 minuta
Fenerbahče slavio posle drame: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Valensiju 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21), u 22. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Nando De Kolo sa 16, Nikolo Meli sa 12, Vejd Boldvin i Brendon Boston sa po 11 i Devon Hol i Tejlen Horton-Taker sa po 10 poena. Kod Valensije bolji od ostalih bio je Nejtan Rivers sa 17 poena i pet skokova. Fenerbahče je četvrti sa 14 pobeda i sedam poraza, a Valensija je na petom mestu sa 14 pobeda i osam poraza. U narednom kolu, Fenerbahče će u Bolonji gostovati Virtusu, dok će Valensija dočekati Pariz.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Partizana pobedili Igokeu u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili Igokeu u ABA ligi

Nedeljnik pre 51 minuta
Još jedan dobar meč Partizana u ABA ligi, crno-beli ubedljivi protiv Igokee

Još jedan dobar meč Partizana u ABA ligi, crno-beli ubedljivi protiv Igokee

RTS pre 1 sat
Pobedio pa ekspresno izašao sa konferencije: Ekspresna izjava trenera Partizana!

Pobedio pa ekspresno izašao sa konferencije: Ekspresna izjava trenera Partizana!

Hot sport pre 31 minuta
Partizan bolji od Igokee u ABA ligi: Vašington raspoložen u Laktašima

Partizan bolji od Igokee u ABA ligi: Vašington raspoložen u Laktašima

Euronews pre 56 minuta
Košarkaši Partizana pobedili Igokeu u ABA ligi

Košarkaši Partizana pobedili Igokeu u ABA ligi

Serbian News Media pre 51 minuta
Penjaroja srećan, njegov kolega ljut kao ris: Trener Partizana vidi svetlo na kraju tunela

Penjaroja srećan, njegov kolega ljut kao ris: Trener Partizana vidi svetlo na kraju tunela

Mondo pre 46 minuta
Penjaroja u Laktašima uočio važnu stvar, Partizan porastao kao tim

Penjaroja u Laktašima uočio važnu stvar, Partizan porastao kao tim

Sportske.net pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaValensijaBolonjaEvroligaBostonParizFenerbahčeIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Danas pre 21 minuta
Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 1 sat
Španska policija uhapsila 162 osobe povezane sa navijačkim grupama

Španska policija uhapsila 162 osobe povezane sa navijačkim grupama

Danas pre 3 sata
EP u vaterpolu: Holanđani i protiv Mađarske potvrdili da imaju kvalitet

EP u vaterpolu: Holanđani i protiv Mađarske potvrdili da imaju kvalitet

Danas pre 2 sata
Pokrenuta istraga protiv vaterpolista zbog klađenja na meču evropskog prvenstva u Beogradu

Pokrenuta istraga protiv vaterpolista zbog klađenja na meču evropskog prvenstva u Beogradu

Danas pre 3 sata