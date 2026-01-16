Fenerbahče slavio posle drame: Valensija u finišu propustila šansu za produžetak

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Valensiju 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21), u 22. kolu Evrolige.

Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Nando De Kolo sa 16, Nikolo Meli sa 12, Vejd Boldvin i Brendon Boston sa po 11 i Devon Hol i Tejlen Horton-Taker sa po 10 poena. Kod Valensije bolji od ostalih bio je Nejtan Rivers sa 17 poena i pet skokova. Fenerbahče je četvrti sa 14 pobeda i sedam poraza, a Valensija je na petom mestu sa 14 pobeda i osam poraza. U narednom kolu, Fenerbahče će u Bolonji gostovati Virtusu, dok će Valensija dočekati Pariz.