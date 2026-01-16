Rusija proterala britanskog diplomatu: Fsb iznela šokatne tvrdnje o članu osoblja ambasade: "Moskva ovo neće tolerisati!"

Kurir pre 2 sata  |  Beta)
Rusija proterala britanskog diplomatu: Fsb iznela šokatne tvrdnje o članu osoblja ambasade: "Moskva ovo neće tolerisati!"

Ruske vlasti naredile su danas britanskom diplomati da napusti zemlju uz navode o špijuniranju.

Ruska Savezna bezbednosna služba (FSB) navela je da je član osoblja ambasade radio za britansku obaveštajnu službu. Službe nije dala dokaze o tome. Akreditacija diplomate je povučena i ta osoba mora da napusti zemlju u roku od dve nedelje, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Otpravnica poslova Britanije u Rusji Danae Dolakia pozvana je u sedište ministartva u Moskvi da joj se uruči ova odluka. "Moskva neće tolerisati rad neprijavljenih britanskih
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Putin proterao britanskog diplomatu: Moskva optužuje, Britanija preti: "Pažljivo razmatramo naše opcije za odgovor"

Putin proterao britanskog diplomatu: Moskva optužuje, Britanija preti: "Pažljivo razmatramo naše opcije za odgovor"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaVelika BritanijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Stravične poplave ubile 19 ljudi! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (video)

Stravične poplave ubile 19 ljudi! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (video)

Kurir pre 1 sat
Vreme malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Vreme malo hladnije nego u sredu, ujutru ponegde mraz

Danas pre 2 sata
Avio-saobraćaj u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Avio-saobraćaj u Evropi vraća se u normalu nakon kolapsa

Danas pre 2 sata
Eksplozija u Utrehtu u Holandiji, još nije poznato da li ima žrtava

Eksplozija u Utrehtu u Holandiji, još nije poznato da li ima žrtava

Danas pre 2 sata
Senator blizak Trampu: Vojna operacija u Iranu je pitanje obima, a ne Trampove odlučnosti

Senator blizak Trampu: Vojna operacija u Iranu je pitanje obima, a ne Trampove odlučnosti

Danas pre 2 sata