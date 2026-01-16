Rusija proterala britanskog diplomatu: Fsb iznela šokatne tvrdnje o članu osoblja ambasade: "Moskva ovo neće tolerisati!"

Ruske vlasti naredile su danas britanskom diplomati da napusti zemlju uz navode o špijuniranju.

Ruska Savezna bezbednosna služba (FSB) navela je da je član osoblja ambasade radio za britansku obaveštajnu službu. Službe nije dala dokaze o tome. Akreditacija diplomate je povučena i ta osoba mora da napusti zemlju u roku od dve nedelje, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova. Otpravnica poslova Britanije u Rusji Danae Dolakia pozvana je u sedište ministartva u Moskvi da joj se uruči ova odluka. "Moskva neće tolerisati rad neprijavljenih britanskih