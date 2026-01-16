U stravičnoj nesreći u Novom Pazaru četvoro povređenih: Detalji teškog udesa na gradskoj zaobilaznici, objavljene prve fotografije s mesta sudara (foto)

Na gradskoj zaobilaznici u Novom Pazaru večeras oko 20 časova dogodilase teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila – Škoda Octavia i Audi 80.

U udesu su povređene četiri osobe, koje su nakon ukazane prve pomoći na licu mesta prevezene u Opštu bolnicu Novi Pazar. Prema dostupnim informacijama, u vozilu Škoda Octavia nalazili su se vozač T. S. (62), kao i putnici T. N. (78) i T. B. (58). Vozilom Audi 80 upravljao je B. Dž. (20). Svi učesnici u ovoj saobraćajnoj nesreći zadobili su povrede, ali se lekari još ne izjašnjavaju o stepenu i težini povreda, s obzirom na to da je dijagnostika i dalje u toku. Na