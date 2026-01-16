Milić: Državni sekretar finansija upozio rukovodstvo Niša da mogu da povećaju plate do 5,1 odsto

Medijska kutija pre 10 minuta  |  m.k.
Milić: Državni sekretar finansija upozio rukovodstvo Niša da mogu da povećaju plate do 5,1 odsto

Dragan Milić, lider istoimene grupe građana i Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES), saopštio je danas da je Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da povećanje osnovne plate zaposlenima u javnim preduzećima u 2026. godini ne može biti veće od 5,1 odsto.

Odbornici Skupštine grada Niša su, inače, odlučili da povećanje zarada menadžmenta javno komunalnih preduzeća bude od 70 do 110 odsto. Milić je na svojoj Fejsbuk stranici objavio dopis koji je potpisao državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stefanović u kome se navodi da se ograničenja u pogledu uvećanja osnovne zarade primenjuje na sva lica u radnom odnosu u javnim preduzećima čiji je osnivač lokalna vlast. -Bahato i od naroda otuđeno rukovodstvo Niša koje
Otvori na medijskakutija.rs

Povezane vesti »

Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišFacebookFejsbukLokalna vlastDragan Milić

Ekonomija, najnovije vesti »

Milić: Državni sekretar finansija upozio rukovodstvo Niša da mogu da povećaju plate do 5,1 odsto

Milić: Državni sekretar finansija upozio rukovodstvo Niša da mogu da povećaju plate do 5,1 odsto

Medijska kutija pre 10 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3492 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3492 dinara

RTV pre 3 sata
Smeštaj u jednoj od najpopularnijih banja u Srbiji 10 evra! Njene lekovite izvore koristili Rimljani: Lečilište poznato već…

Smeštaj u jednoj od najpopularnijih banja u Srbiji 10 evra! Njene lekovite izvore koristili Rimljani: Lečilište poznato već 200 godina

Blic pre 4 sati
IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

IŽS dodelila ugovor od 450 miliona za sanaciju stanične zgrade u Bačkoj Topoli, Subotici i Novom Sadu

Politika pre 4 sati
Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Doktor Dragan Milić: Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da ne povećava plate više od 5,1 odsto

Danas pre 4 sati