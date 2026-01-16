Milić: Državni sekretar finansija upozio rukovodstvo Niša da mogu da povećaju plate do 5,1 odsto

Dragan Milić, lider istoimene grupe građana i Pokreta za decentralizaciju Srbije (PODES), saopštio je danas da je Ministarstvo finansija upozorilo rukovodstvo Niša da povećanje osnovne plate zaposlenima u javnim preduzećima u 2026. godini ne može biti veće od 5,1 odsto.

Odbornici Skupštine grada Niša su, inače, odlučili da povećanje zarada menadžmenta javno komunalnih preduzeća bude od 70 do 110 odsto. Milić je na svojoj Fejsbuk stranici objavio dopis koji je potpisao državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stefanović u kome se navodi da se ograničenja u pogledu uvećanja osnovne zarade primenjuje na sva lica u radnom odnosu u javnim preduzećima čiji je osnivač lokalna vlast. -Bahato i od naroda otuđeno rukovodstvo Niša koje