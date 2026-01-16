"U pitanju je opasan presedan": Uz Jelenu Kleut stala novinarska udruženja, kolege, opozicija...

Na mejl naše redakcije je, nakon jučerašnjeg odbijanja prigovora novosadske profesorke, stiglo više mejlova podrške od strane Koalicije za slobodu medija, njenih kolega sa svih univerziteta u Srbiji, Demokratske stranke, SSP-a...

Koalicija za slobodu medija saopštila je da pruža punu podršku dr Jeleni Kleut, vanrednoj profesorki Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, nakon odluke proširenog sastava Senata da odbije njen prigovor na odluku da ne bude izabrana u zvanje redovne profesorke, što za posledicu ima prestanak njenog radnog odnosa na Fakultetu. – Ovaj slučaj doživljavamo kao opasan presedan i jasnu poruku gušenja slobode izražavanja u akademskoj zajednici i da kritičko