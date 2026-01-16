Izuzetno zagađen vazduh širom Srbije: U ovim gradovima je najkritičnije

Mondo pre 16 minuta  |  Marina Letić
Izuzetno zagađen vazduh širom Srbije: U ovim gradovima je najkritičnije

Čekajući najavljenu košavu, i jutros je vazduh u nekim gradovima u Srbiji veoma lošeg kvaliteta Prema podacima sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine, izuzetno zagađen vazduh je u Šapcu, Beočinu, Vranju, Novom Pazaru, Negotinu, Lazarevcu, Obrenovcu.

Veoma su zagađeni delovi Beograda – Stari grad, Zemun, Novi Beograd, Beograd na vodi. Preporuke Agencije za zaštitu životne sredine i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda su da se izbegavaju sve fizičke aktivnosti na otvorenom. Savetuje se i da se uobičajene aktivnosti obavljaju u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Jako zagađen vazduh može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe kod osetljivih grupa stanovništva, ali i kod zdravih osoba.
