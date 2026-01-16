Novi Sad pod opsadom zbog pijanog begunca: Detalji ludačke jurnjave, povređen policajac (video)

Incident se dogodio nakon što se vozač belog „fiat dobla“ nije zaustavio na znak policije, nakon čega je započela potera kroz grad.

Policija je pokušala da ga zaustavi i na raskrsnici kod Železničke stanice, ali je on nastavio da beži. U jednom trenutku vozač je ušao u slepu ulicu, gde je napustio vozilo i pokušao da pobegne peške. Međutim, policijski službenici su ga sustigli i uhapsili svega dvadesetak metara dalje, u blizini Tržnog centra Merkur u Partizanskoj ulici. Na licu mesta u toku je uviđaj, a prema prvim informacijama, sumnja se da je vozilo koje je koristio tokom bekstva ukradeno.