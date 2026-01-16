Đilas: Oliver Ivanović žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas, na osmu godišnjicu od ubistva lidera Građanske inicijative “Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića, da je on žrtva političkog nasilja koje još uvek nije kažnjeno.

Đilas je naveo da su “režimski mediji“ u Srbiji stvorili atmosferu u kojoj je doneta odluka o ubistvu Ivanovića. Dodao je da je Ivanovićev jedini greh bio to što nije pristajao da bude “igračka“ režima Srpske napredne stranke i što je imao hrabrosti da ukaže na organizovani kriminal. Danas se navršava osam godina od ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative “Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispred