Atanacković: Poskupljenje goriva nema veze sa dogovorom oko NIS-a

Počani predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik pumpe za gorivo Nebojša Atanacković Izjavio je danas FoNetu da cena goriva na pumpama u Srbiji ne zavisi od dogovora u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) i da građani u tom pogledu nemaju razloga za bojazan od daljih drastičnjih poskupljenja, koja bi bila sa tim u vezi.

Nova najviša cena dizela u maloprodaji iznosi 192 dinara za jedan litar, dok je benzin evro premijum BMB 95 175 dinara i skuplji su za dinar po litru, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije. Najviša cena derivata nafte utvrđena je za period do 23. januara 2026. "Ako bi došlo do toga da dogovori na kraju ne uspeju i da Rafinerija u Pančevu zaista duže vremena ne radi, onda bi došlo do nestašice goriva, ali ne i do povećanja cena. Tako