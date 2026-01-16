Tramp: Mogao bih da uvedem veće carine zemljama koje ne podržavaju SAD u vezi sa Grenlandom

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Tramp: Mogao bih da uvedem veće carine zemljama koje ne podržavaju SAD u vezi sa Grenlandom
Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na jednom skupu u Beloj kući da bi "mogao" da uvede više carine na uvoznu robu onih zemalja koje se protive njegovoj ambiciji da Grenland, arktička teritorija koja pripada Danskoj, bude pripojen Americi, prenosi CNN. "Mogao bih ja da uvodim carine (stranim) zemljama, ako se one ne slažu (sa SAD) oko Grenlanda, jer nama je potreban Grenland, potreban nam je Grenland zbog nacionalne bezbednosti. Dakle, mogao bih to da uradim",
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tramp: Mogu da uvedem carine zemljama koje ne podrže moj plan za Grenland

Tramp: Mogu da uvedem carine zemljama koje ne podrže moj plan za Grenland

Newsmax Balkans pre 25 minuta
Trump zapretio carinama zbog Grenlanda dok Danska lobira u Kongresu

Trump zapretio carinama zbog Grenlanda dok Danska lobira u Kongresu

Bloomberg Adria pre 1 sat
Donald Tramp ne odustaje: Mogao bih da uvedem veće carine onima koji se ne slažu da Grenland treba da pripadne Americi

Donald Tramp ne odustaje: Mogao bih da uvedem veće carine onima koji se ne slažu da Grenland treba da pripadne Americi

Nova pre 1 sat
Tramp zapretio svim državama koje ne podržavaju aneksiju Grenlanda: "Uvešću vam carine" (video)

Tramp zapretio svim državama koje ne podržavaju aneksiju Grenlanda: "Uvešću vam carine" (video)

Blic pre 1 sat
Tramp preti carinama zemljama koje se protive njegovom planu za Grenland

Tramp preti carinama zemljama koje se protive njegovom planu za Grenland

RTS pre 1 sat
Tramp: Mogao bih da uvedem veće carine zemljama koje nas ne podržavaju oko Grenlanda

Tramp: Mogao bih da uvedem veće carine zemljama koje nas ne podržavaju oko Grenlanda

Radio 021 pre 1 sat
Tramp: Moguće carine državama koje ne podrže američki plan za Grenland

Tramp: Moguće carine državama koje ne podrže američki plan za Grenland

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bela kućaDanskaGrenlandCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Mačado: Biću izabrana za predsednicu Venecuele kada za to dođe vreme

Mačado: Biću izabrana za predsednicu Venecuele kada za to dođe vreme

Danas pre 15 minuta
„Ljudi ne spavaju, deca se plaše“: Kriza dominira životom na Grenlandu, evo šta kažu njegovi stanovnici

„Ljudi ne spavaju, deca se plaše“: Kriza dominira životom na Grenlandu, evo šta kažu njegovi stanovnici

Danas pre 35 minuta
Bugarska se sprema za nove vanredne parlamentarne izbore, nije postignut dogovor o vladi

Bugarska se sprema za nove vanredne parlamentarne izbore, nije postignut dogovor o vladi

Danas pre 1 sat
Evropljani imaju poluge i o tome se razmatra širom kontinenta: Da li je trenutak da se uzvrati Trampu?

Evropljani imaju poluge i o tome se razmatra širom kontinenta: Da li je trenutak da se uzvrati Trampu?

Danas pre 1 sat
Tramp: Mogao bih da uvedem carine zemljama koje nas ne podržavaju oko Grenlanda

Tramp: Mogao bih da uvedem carine zemljama koje nas ne podržavaju oko Grenlanda

Danas pre 1 sat