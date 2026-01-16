Vanredna situacija u šest opština, zaseda Štab za vanredne situacije

Vanredna situacija zbog posledica snežnih padavina ukinuta je u Krupnju, a još je na snazi u šest opština u Srbiji.

Komisije za procenu štete od nevremena su na terenu, a građani koji imaju materijalnu štetu imaju prava na procenu i na nadoknadu, prenela je jutros Radio-televizija Srbije. Danas zaseda republički Štab za vanredne situacije. Sedica je zakazana za 12.00 u Palati Srbija, a u najavi je navedno da će biti reči o hidrološkoj i meteorološkoj situaciji, stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije.
