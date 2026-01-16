Vlada Srbije: Bela tehnika i kućni aparati za one opštine koje su 12. januara proglasile vanrednu situaciju

Vlada Srbije je danas odlučila da lokalne samouprave koje su 12. januar 2026. imale proglašenu vanrednu situaciju zbog snežnih padavina, a prema spiskovima prijave štete, dobiju male kućne aparate i belu tehniku.

U saopštenju piše da se vlada Srbije saglasila da im Republička direkcija za robne rezerve "bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku". Na sednici su usvojeni zaključci kojima su propisane mere za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda u opštinama gde je proglašena vanredna situacija. Odnose se, kako je saopšteno nakon sednice, i za interventno otklanjanje problema u elektrodistributivnom sistemu. Elektrodistribuciji Srbije je naloženo da bez