MOL blizu kupovine većinskog udela u NIS-u uz podršku ADNOK-a i očekivanja Vučića o skorom dogovoru

pre 12 minuta
MOL blizu kupovine većinskog udela u NIS-u uz podršku ADNOK-a i očekivanja Vučića o skorom dogovoru

Pregovori brzo napreduju, Srbija razmatra otkup dela ruskog udela, a saradnja MOL-a i ADNOK-a donosi potencijalne uštede u nabavci nafte.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da MOL i ruski Gaspromnjeft brzo napreduju u pregovorima o kupovini većinskog udela u NIS-u, sa realnom šansom za dogovor u roku od jedan do tri dana. Nakon dogovora, biće podnet zahtev američkoj OFAC kancelariji za ukidanje sankcija NIS-u. Danas N1 Info Biznis.rs

Istovremeno, MOL vodi pregovore sa ADNOK-om, državnom naftnom kompanijom UAE, o regionalnoj saradnji i integraciji tržišta nafte. Razmatra se i mogućnost da Srbija poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto, što je matematički moguće, ali će detalji biti dogovoreni sa MOL-om. RTS Nedeljnik Telegraf Nova ekonomija

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da se pregovori očekuju da budu završeni do kraja nedelje, a cilj je jačanje energetske bezbednosti regiona i Evrope kroz ovaj dogovor i saradnju sa partnerima. Politika Mondo

Ekonomista Vladan Pavlović ukazao je na mogućnost da MOL, kao potencijalno najveća regionalna naftna kompanija nakon kupovine NIS-a, može biti predmet istrage Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije zbog dominacije na tržištu. Newsmax Balkans

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om nisu laki, ali očekuje da će biti postignut dogovor u narednim danima. Vučić je najavio da će na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imati ključne susrete vezane za rešavanje pitanja NIS-a i naglasio potrebu za dostavom kompletne dokumentacije za produženje operativne licence NIS-u, čiji rok ističe 23. januara. Nova Insajder Euronews Kurir RTS Morava info Radio 021 Politika Kurir

Ekonomista Ljubodrag Savić ocenio je da je dobra vest za Srbiju što MOL i ADNOK vode tesne pregovore o saradnji u vezi sa NIS-om, jer to omogućava zajedničku nabavku nafte po znatno nižim cenama, što može doneti finansijske uštede i koristi za Srbiju. Insajder Telegraf

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da razgovori sa MOL-om nisu jednostavni, ali da očekuje pozitivan ishod u narednim danima. Pravda

