Pregovori MOL-a o kupovini udela u NIS-u u završnoj fazi uz izjave Vučića i analize političkih aspekata transakcije

Naslovi.ai pre 4 minuta
Vučić očekuje dogovor uskoro i naglašava složenost pregovora, dok se ističe politički značaj kupovine ruskog udela u NIS-u.

Vučić očekuje dogovor uskoro i naglašava složenost pregovora, dok se ističe politički značaj kupovine ruskog udela u NIS-u.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da MOL i ruski Gaspromnjeft brzo napreduju u pregovorima o kupovini većinskog udela u NIS-u, sa realnom šansom za dogovor u roku od jedan do tri dana. Nakon dogovora, biće podnet zahtev američkoj OFAC kancelariji za ukidanje sankcija NIS-u. Danas N1 Info Biznis.rs

Istovremeno, MOL vodi pregovore sa ADNOK-om, državnom naftnom kompanijom UAE, o regionalnoj saradnji i integraciji tržišta nafte. Razmatra se i mogućnost da Srbija poveća svoj udeo u NIS-u za pet odsto, što je matematički moguće, ali će detalji biti dogovoreni sa MOL-om. RTS Nedeljnik Telegraf Nova ekonomija

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da se pregovori očekuju da budu završeni do kraja nedelje, a cilj je jačanje energetske bezbednosti regiona i Evrope kroz ovaj dogovor i saradnju sa partnerima. Politika Mondo

Ekonomista Vladan Pavlović ukazao je na mogućnost da MOL, kao potencijalno najveća regionalna naftna kompanija nakon kupovine NIS-a, može biti predmet istrage Generalnog direktorata za konkurenciju Evropske komisije zbog dominacije na tržištu. Newsmax Balkans

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa MOL-om nisu laki, ali očekuje da će biti postignut dogovor u narednim danima. Vučić je najavio da će na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu imati ključne susrete vezane za rešavanje pitanja NIS-a i naglasio potrebu za dostavom kompletne dokumentacije za produženje operativne licence NIS-u, čiji rok ističe 23. januara. Nova Insajder Euronews Kurir RTS Morava info

Novinarka Dunja Marić istakla je da kupovina ruskog udela u NIS-u od strane MOL-a ima i značajnu političku dimenziju, te da je za realizaciju potrebna politička volja svih zainteresovanih strana. Očekuje se da će javnost uskoro dobiti zvanične informacije o kupcu. Nova ekonomija

