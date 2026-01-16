Kanadski premijer upozorio SAD da će podržati Dansku u vezi s Grenlandom

Nedeljnik pre 52 minuta
Kanadski premijer upozorio SAD da će podržati Dansku u vezi s Grenlandom
Kanadski premijer Mark Karni upozorio je danas da odluka o tome ko je vlasnik Genlanda ne pripada američkom predsedniku Donaldu Trampu i da će Kanada, kao zemlja NATO, podržati Dansku. „Budućnost Grenlanda je odluka za Grenland i Kraljevinu Dansku“, rekao je Karni na konferenciji za novinare u Pekingu posle razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, prenosi Politiko (Politico). Pozivanje na savezničke obaveze Karni je pozvao NATO saveznike uključujući SAD da
NATOKanadaPekingDanskaGrenlandDonald Tramp

