Putevi prohodni i bez snega, oprez zbog moguće magle i leda: Teretnjaci na Horgošu i Batrovcima čekaju do pet sati

JP "Putevi Srbije" saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na državnim putevima drugog prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara i Užica.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Mačve, Novog Pazara, Užica i Vranja. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu IB-34 (Đerdapska klisura) i na putu IIA 221 deonica