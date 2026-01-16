Tinejdžer (19) iz Smedereva skrivio nesreću u kojoj je poginuo muškarac (44), uhapšena i dvojica zbog nepružanja pomoći

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Smederevu, odredili su zadržavanje do 48 časova S. C. (19) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Takođe, po nalogu tužioca, zadržavanje je određeno i G. P. (53) iz okoline Smedereva, dok će protiv M. P. (30), takođe iz okoline Smedereva, biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Sumnja se da je S. C. u petak oko šest sati na putu Smederevska Palanka – Smederevo, na ulazu u mesto Mihajlovac, upravljajući " opelom" smederevskih registarskih oznaka naleteo na