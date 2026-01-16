Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika na pet godina zatvora

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Južnokorejski sud osudio bivšeg predsednika na pet godina zatvora

Centralni okružni sud u Seulu osudio je danas bivšeg južnokorejskog predsednika Jun Suk Jeola na pet godina zatvora zbog ometanja vlasti u izvršenju naloga za hapšenje, u vezi sa njegovim neuspelim pokušajem uvođenja ratnog stanja u decembru 2024. godine.

Sud je Juna Suk Jeola proglasio krivim i po dodatnim optužbama koje uključuju falsifikovanje zvaničnih dokumenata i nepoštovanje zakonske procedure propisane za proglašenje vanrednog stanja, navedeno je u presudi čije je izricanje prenošeno uživo, preneo je Jonhap. Ovo je prva sudska presuda u krivičnim postupcima koji se vode protiv bivšeg predsednika zbog kratkotrajnog proglašenja ratnog stanja. Na odluku suda moguće je uložiti žalbu. Jun je optužen da je u
Ključne reči

Južna KorejaOkružni sudVanredno stanjeZatvor

