Lančani sudar na auto-putu Miloš Veliki: Jedan muškarac podlegao povredama

Jedna osoba podlegla je povredama, a tri su povređene u lančanom sudaru koji se jutros oko osam časova dogodio na auto-putu "Miloš Veliki", ispred tunela Munjino Brdo u mestu Krstac.

Iz Opšte bolnice u Čačku naveli su da je, od četvoro povređenih, jedan muškarac (57) u međuvremenu podlegao povredama, prenosi portal Morava info. U lančanom sudaru učestvovalo je više od 10 vozila, a uzrok nesreće je najverovatnije gusta magla ispred tunela Munjino brdo, zbog koje je vidljivost bila manja od 50 metara. Radio-televizije Srbije je prenela da su iz Opšte bolnice u Čačku rekli da su dve žene i jedan muškarac stabilnih parametara i da je u toku