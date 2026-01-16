Protesti u SAD: Policija bacila suzavac i šok-bombe na demonstrante u Mineapolisu

Suzavac i šok-bombe upotrebljeni su sinoć protiv demonstranata ispred federalne zgrade "Bishop Henry Whipple" u blizini Mineapolisa, dok su savezne snage reda pokušavale da ih udalje sa prilaza zgradi, objavio je danas CNN.

Incident je usledio nakon što su demonstranti šutirali i udarali vozila koja su ulazila i izlazila iz objekta. Oko 22.00 časa po lokalnom vremenu, kolona carinskih i graničnih službenika krenula je niz prilaz, potiskujući demonstrante nazad, a poseban tim policajaca SAD prišao je sa strane. Zatim je drugi tim saveznih policajaca iznenada počeo da ispaljuje udarne granate i da koristi suzavac, navodi dopisnik CNN-a. Demonstranti su se potom povukli na suprotnu