Mali: Srbiji još 56,5 miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Srbiji, u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, dobrena druga tranša za uplatu, 56,5 miliona evra od ukupnog iznosa od 112 miliona evra, što je ocenio kao potvrdu posvećenosti Beograda da ispuni ciljeve iz Reformske agende, saopštilo je danas ministarstvo.

On je podsetio da su sredinom prošle godine Srbiji uplaćena prva sredstva Evropske unije, u iznosu od 51,66 miliona evra, u okviru predfinansiranja iz Plana rasta za Zapadni Balkan, navodeći i da je napredak u ispunjavanju reformske agende „blago usporen zbog domaćih negativnih dešavanja“. „Ipak, uveren sam da ćemo sve to brzo nadoknaditi i vratiti se na put ubrzanog razvoja i daljih reformi. To je naš apsolutni prioritet i tome ostajemo posvećeni. Jasno smo