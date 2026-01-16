Ministarstvo poljoprivrede: Inspekcija povukla iz prometa 400 kilograma nebezbednog mesa iz somborske mesare, predato na uništenje

Nova ekonomija pre 1 sat
Ministarstvo poljoprivrede: Inspekcija povukla iz prometa 400 kilograma nebezbednog mesa iz somborske mesare, predato na…

Veterinarska inspekcija u Somboru povukla je iz prometa 400 kilograma nebezbednog svinjskog mesa i proizvoda od mesa i predala je ovlašćenom operateru na neškodljivo uništenje, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede.

Juče, 15. januara, sproveden je vanredni terenski inspekcijski nadzor u mesari u Somboru, postupajući po predstavci potrošača, a zatečeno je 400 kilograma svinjskog mesa i proizvoda od mesa za koje u momentu nadzora nije postojao nikakav dokaz o poreklu, niti je hrana bila propisno deklarisana. Sveže svinjsko meso bilo je bez veterinarskog žiga, dok su pakovanja svežeg mesa i proizvoda od mesa bila bez oznake žiga i bez deklaracije, čime je onemogućena
