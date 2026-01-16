​Arakči: SAD skrivaju svoje zločine iza zahteva za sazivanje hitne sednice SBUN

​U pitanju je taktika da se odvrati kritika za unutrašnja pitanja prelaskom u ofanzivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči osudio je Sjedinjene Američke Države zbog zahteva za hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN povodom nereda u Iranu i dodao da je taj potez taktika Vašingtona za prikrivanje svojih zločina protiv nacije. Arakči je to rekao u četvrtak tokom telefonskog razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, prenosi iranska tv mreža Press. „Potez SAD-a da sazovu sastanak SB UN pod izgovorom da se rešavaju