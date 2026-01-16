​Arakči: SAD skrivaju svoje zločine iza zahteva za sazivanje hitne sednice SBUN

Politika pre 1 sat
​Arakči: SAD skrivaju svoje zločine iza zahteva za sazivanje hitne sednice SBUN

​U pitanju je taktika da se odvrati kritika za unutrašnja pitanja prelaskom u ofanzivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči osudio je Sjedinjene Američke Države zbog zahteva za hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN povodom nereda u Iranu i dodao da je taj potez taktika Vašingtona za prikrivanje svojih zločina protiv nacije. Arakči je to rekao u četvrtak tokom telefonskog razgovora sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom, prenosi iranska tv mreža Press. „Potez SAD-a da sazovu sastanak SB UN pod izgovorom da se rešavaju
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

UN traže deeskalaciju u Iranu, SAD optužuju Teheran za pretnju miru

UN traže deeskalaciju u Iranu, SAD optužuju Teheran za pretnju miru

RTS pre 1 sat
Grenland za 700 milijardi dolara: "Zašto napasti krave kad će vam povoljno prodati mleko?"

Grenland za 700 milijardi dolara: "Zašto napasti krave kad će vam povoljno prodati mleko?"

B92 pre 1 sat
Teheran otkazao 800 pogubljenja posle upozorenja Trampa; Iranske vlasti: Mir ponovo uspostavljen širom zemlje

Teheran otkazao 800 pogubljenja posle upozorenja Trampa; Iranske vlasti: Mir ponovo uspostavljen širom zemlje

RTV pre 2 sata
"Amerikanci, nećete prikriti vaše zločine"

"Amerikanci, nećete prikriti vaše zločine"

B92 pre 1 sat
Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa; Peskov: Rusija polazi od pretpostavke da je to…

Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa; Peskov: Rusija polazi od pretpostavke da je to danska teritorija

RTV pre 2 sata
Evropski indeksi uglavnom u padu, na tržištima energenata zabrinutost zbog Irana

Evropski indeksi uglavnom u padu, na tržištima energenata zabrinutost zbog Irana

Euronews pre 3 sata
Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa o Grenlandu

Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav Trampa o Grenlandu

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiVašingtonSB UNPress

Svet, najnovije vesti »

Sirijska vojska sprema ofanzivu na položaje Kurda na severu i istoku zemlje

Sirijska vojska sprema ofanzivu na položaje Kurda na severu i istoku zemlje

RTV pre 27 minuta
Evropska komisija odobrila planove odbrane osam članica EU, slede zajmovi od 38 milijardi evra

Evropska komisija odobrila planove odbrane osam članica EU, slede zajmovi od 38 milijardi evra

RTV pre 17 minuta
„Tramp u imperijalnom pohodu na svet“: Sagovornici Danasa razmatraju zašto je zanemaren rat u Ukrajini

„Tramp u imperijalnom pohodu na svet“: Sagovornici Danasa razmatraju zašto je zanemaren rat u Ukrajini

Danas pre 32 minuta
Lakša mobilizacija rezervista: Da li se London sprema za rat?

Lakša mobilizacija rezervista: Da li se London sprema za rat?

Vesti online pre 27 minuta
"Džeminaj 3" bi mogao da pomogne "Guglu" da postane vodeći u industriji veštačke inteligencije

"Džeminaj 3" bi mogao da pomogne "Guglu" da postane vodeći u industriji veštačke inteligencije

Blic pre 17 minuta