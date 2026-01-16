Rodrigez: Venecuela će sarađivati sa svim zemljama – SAD, Rusijom i Kinom

Politika pre 7 sati
Rodrigez: Venecuela će sarađivati sa svim zemljama – SAD, Rusijom i Kinom

„Pozivam na nacionalno jedinstvo kako bismo, sa suverenitetom na prvom mestu, vodili diplomatsku bitku”, poručila je Delsi Rodrigez

KARAKAS – Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da Venecuela ima pravo na odnose sa svim zemljama sveta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Kinu. „Venecuela ima svako pravo da održava diplomatske odnose sa svim narodima sveta i sa SAD uz uzajamno poštovanje i u skladu sa međunarodnim pravom”, naglasila je ona u godišnjem obraćanju naciji, prenosi javni servis Venecuele VRV. Ona je naglasila da diplomatski i energetski
