Brnabić: Priština sabotira istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, i dalje insistiramo na pravdi

Pravda pre 27 minuta
Brnabić: Priština sabotira istragu o ubistvu Olivera Ivanovića, i dalje insistiramo na pravdi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Priština sabotira istragu o ubistvu lidera Građanske inicijative Olivera Ivanovića.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Priština sabotira istragu o ubistvu lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija i pravda" Olivera Ivanovića i da zato ni posle osam godina od ubistva Ivanovića ne postoje informacije o tome ko je organizator, naručilac i počinilac tog ubistva. "Prošlo je osam godina od svirepog ubistva Olivera Ivanovića, osam godina bez pravde, osam godina bez informacija o tome ko je organizator, naručilac i
