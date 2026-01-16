Slobodni univerzitet u Nišu stao u odbranu Gradimira Cvetanovića nakon prozivki od strane gradonačelnika Leskovca

Slobodni univerzitet u Nišu uputio je saopštenje za javnost u kojem pruža podršku Gradimiru Cvetanoviću, istraživaču saradniku i doktorandu Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, povodom nedavnih izjava gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića, u kojima je ovaj mladog naučnika nazvao „vođom blokadera“.

U saopštenju se navodi da javni funkcioneri nemaju pravo da sa govornice prozivaju i disciplinuju mlade istraživače po imenu i prezimenu, naročito zbog toga što su iskazali podršku studentskim blokadama. „Problem nije u tome što je grad nagradio dobrog studenta, već u tome što vlast očigledno veruje da je time kupila njegovo ćutanje“, navodi Slobodni univerzitet u Nišu. Podsećaju da je Gradimir Cvetanović godinama unazad bio predstavljan kao ponos grada – jedan od