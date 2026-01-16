Muškarac teško, tri osobe lakše povređene: Ekipe Hitne pomoći i dalje stižu na auto-put, ovo su nove slike sa lica mesta (FOTO) Lučani - Četiri osobe su povređene u teškom lančanom sudaru koji se rano jutros dogodio na auto-putu Miloš Veliki na deonici ka Požegi. - U UC OB Čačak primljene su ukupno 4 osobe povređene u saobraćajnom udesu, jedna muška osoba zbog težine povreda primljena u Jedinicu intenzivnog lečenja, kao i dve ženske i jedna muška osoba stabilnih