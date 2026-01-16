Nestao muškarac nakon što je krenuo u PIO fond: Porodica moli građane za pomoć Čačak - Nešto više od 24 sata nema nikakvog traga o muškarcu koji je juče ujutru, oko 8 časova, izašao iz porodične kuće i rekao da ide u PIO fond, nakon čega mu se gubi svaki trag. - Prema informacijama koje je porodica objavila, on se od tog trenutka više nije javljao, niti se vratio kući. Nestanak je prijavljen policiji, a nadležni organi su raspisali potragu - potvrdjeno je za RINU.