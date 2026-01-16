Vozila smrskana i razbacana po autoputu: Težak lančani sudar na deonici Lučani - Požega, saobraćaj u prekidu (FOTO)

RINA pre 42 minuta
Vozila smrskana i razbacana po autoputu: Težak lančani sudar na deonici Lučani - Požega, saobraćaj u prekidu (FOTO)
Vozila smrskana i razbacana po autoputu: Težak lančani sudar na deonici Lučani - Požega, saobraćaj u prekidu (FOTO) Lučani - Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici Pakovraće - Požega došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo nekoliko vozila. - U blizini Lučana došlo je do lančanog sudara, jedan od učesnika je i vozača automobila audi koji je podleteo je pod kamion, a u njega se zakucalo vozilo koje se kretalo iza. Automobili su
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Horor scene! Pogledajte prve snimke sa mesta nesreće na "Milošu Velikom": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri…

Horor scene! Pogledajte prve snimke sa mesta nesreće na "Milošu Velikom": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri osobe povređene (video+foto)

Kurir pre 2 minuta
Stravična nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Nekoliko osoba povređeno, automobili smrskani u lančanom sudaru VIDEO, FOTO

Stravična nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Nekoliko osoba povređeno, automobili smrskani u lančanom sudaru VIDEO, FOTO

Nova pre 42 minuta
Lančani sudar na Auto-putu "Miloš Veliki", četvoro povređenih

Lančani sudar na Auto-putu "Miloš Veliki", četvoro povređenih

RTS pre 12 minuta
Prve snimci sa mesta nesreće na milošu velikom! "Audi" podleteo pod šleper, četiri osobe povređene! (foto, video)

Prve snimci sa mesta nesreće na milošu velikom! "Audi" podleteo pod šleper, četiri osobe povređene! (foto, video)

Blic pre 22 minuta
(Foto, video) Jeziv lančani sudar na auto-putu: Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana, "audi" smrskan kao limenka…

(Foto, video) Jeziv lančani sudar na auto-putu: Više vozila se zakucalo u šleper sa raznih strana, "audi" smrskan kao limenka, ima povređenih!

Blic pre 22 minuta
Lančani sudar na auto-putu Miloš Veliki, ima povređenih

Lančani sudar na auto-putu Miloš Veliki, ima povređenih

NIN pre 7 minuta
Audi se zakucao u kamion, a na njega naletelo vozilo koje se kretalo iza: Teška saobraćajna nezgod na auto-putu kod Lučana

Audi se zakucao u kamion, a na njega naletelo vozilo koje se kretalo iza: Teška saobraćajna nezgod na auto-putu kod Lučana

RINA pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AudiPožegaLučani

Regioni, najnovije vesti »

Projekat "Pravo na život bez prepreka" (18)

Projekat "Pravo na život bez prepreka" (18)

Plus online pre 27 minuta
Horor scene! Pogledajte prve snimke sa mesta nesreće na "Milošu Velikom": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri…

Horor scene! Pogledajte prve snimke sa mesta nesreće na "Milošu Velikom": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri osobe povređene (video+foto)

Kurir pre 2 minuta
Slobodni univerzitet u Nišu stao u odbranu Gradimira Cvetanovića koga je gradonačelnik Leskovca nazvao “vođom blokadera”…

Slobodni univerzitet u Nišu stao u odbranu Gradimira Cvetanovića koga je gradonačelnik Leskovca nazvao “vođom blokadera”

Jugmedia pre 27 minuta
U proteklih mesec dana podneto blizu 3700 zahteva po Zakonu o upisu prava svojine

U proteklih mesec dana podneto blizu 3700 zahteva po Zakonu o upisu prava svojine

OK radio pre 42 minuta
Koncert grupe „Legende“ deo Svetosavske nedelje u Vranju

Koncert grupe „Legende“ deo Svetosavske nedelje u Vranju

OK radio pre 27 minuta