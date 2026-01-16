Vozila smrskana i razbacana po autoputu: Težak lančani sudar na deonici Lučani - Požega, saobraćaj u prekidu (FOTO) Lučani - Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici Pakovraće - Požega došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo nekoliko vozila. - U blizini Lučana došlo je do lančanog sudara, jedan od učesnika je i vozača automobila audi koji je podleteo je pod kamion, a u njega se zakucalo vozilo koje se kretalo iza. Automobili su