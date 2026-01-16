AKADEMSKI PLENUM: Slučaj Jelene Kleut nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji

Ritam grada Kg pre 50 minuta
AKADEMSKI PLENUM: Slučaj Jelene Kleut nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji

Povodom, kako se navodi, političkog progona prof. dr Jelene Kleut, više neformalnih akademskih mreža oglasilo se zajedničim saopštenjem. – Neusvajanje izveštaja o izboru u zvanje redovnog profesora za koleginicu Jelenu Kleut, a potom i odbijanje njene žalbe na tu odluku predstavljaju nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji.

Podsećamo javnost da je izveštaj po kome je Kleut trebala da bude izabrana za redovnog profesora usvojen prethodno i na Izbornom veću Filozofskog fakulteta i na Stručnom veću Univerziteta u Novom Sadu, ali nije i na Senatu Univerziteta, jer je većina članova tog tela tada glasala uzdržano. Ovo je model po kojem će svi univerzitetski profesori biti predmet odmazde, ako se usude da podignu glas protiv ove vlasti. I pre ovog slučaja je po političkom nalogu bez posla
