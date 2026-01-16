Bez žiga i deklaracije - povučeno 400 kg mesa iz somborske mesare

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je iz mesare u Somboru povučeno 400 kilograma svinjskog mesa i proizvoda od mesa, jer tokom vanredne inspekcije nije postojao nikakav dokaz o poreklu, niti je hrana bila propisno deklarisana.

U saopštenju Ministarstvo je navelo da su veterinarski inspektori u Somboru 15. januara izvršili vanredni terenski inspekcijski nadzor u maloprodajnom, specijalizovanom objektu - mesari na teritoriji grada Sombora, "postupajući po predstavci potrošača". Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je sveže svinjsko meso bilo bez veterinarskog žiga, dok su pakovanja svežeg mesa i proizvoda od mesa bila bez oznake žiga i bez deklaracije, čime je onemogućena identifikacija