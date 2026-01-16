Lančani sudar na Auto-putu "Miloš Veliki", muškarac podlegao povredama

RTS pre 1 sat
Lančani sudar na Auto-putu "Miloš Veliki", muškarac podlegao povredama

Jedna osoba podlegla je povredama, a tri su povređene u lančanom sudaru koji se oko osam časova dogodio na Auto-putu "Miloš Veliki", ispred tunela "Munjino Brdo" u mestu Krstac.

Kako je RTS-u rečeno u čačanskoj policiji, 57-godišnji muškarac je podlegao povredama. Iz Opšte bolnice u Čačku kažu da su dve ženske i jedna muška osoba stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika. U lančanom sudaru na Auto-putu "Miloš Veliki" učestvovalo je više vozila. Ispred tunela "Munjino brdo" vidiljivost je zbog magle smanjena na 50 metara. Saobraćaj je obustavljen u smeru ka Požegi.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Horor scene! Pogledajte prve snimke sa mesta nesreće na "Milošu Velikom": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri…

Horor scene! Pogledajte prve snimke sa mesta nesreće na "Milošu Velikom": Teško je prebrojati uništene automobile, četiri osobe povređene (video/foto)

Kurir pre 16 minuta
Veliki lančani sudar na Milošu Velikom: Preminuo muškarac

Veliki lančani sudar na Milošu Velikom: Preminuo muškarac

Vreme pre 15 minuta
Lančani sudar na auto-putu Miloš Veliki, ima povređenih, obustavljen saobraćaj

Lančani sudar na auto-putu Miloš Veliki, ima povređenih, obustavljen saobraćaj

Vesti online pre 46 minuta
Muškarac (57) podlegao povredama! Troje povređenih u stabilnom stanju, ovo su najnoviji detalji nesreće na auto-putu "Miloš…

Muškarac (57) podlegao povredama! Troje povređenih u stabilnom stanju, ovo su najnoviji detalji nesreće na auto-putu "Miloš Veliki"

Dnevnik pre 15 minuta
(Foto) Sudar više vozila ispred tunela Munjino Brdo: Muškarac (57) preminuo u bolnici, tri osobe lakše povređene

(Foto) Sudar više vozila ispred tunela Munjino Brdo: Muškarac (57) preminuo u bolnici, tri osobe lakše povređene

Newsmax Balkans pre 1 sat
Lančani sudar na Auto-putu „Miloš Veliki“, muškarac podlegao povredama

Lančani sudar na Auto-putu „Miloš Veliki“, muškarac podlegao povredama

Zoom UE pre 1 sat
Preminuo muškarac povređen u teškoj nesreći: U lančanom sudaru na Milošu Velikom učestvovalo 10 vozila, „audi“ završio pod…

Preminuo muškarac povređen u teškoj nesreći: U lančanom sudaru na Milošu Velikom učestvovalo 10 vozila, „audi“ završio pod šleperom

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačak

Regioni, najnovije vesti »

16 minuta tišine ispred PMF-a

16 minuta tišine ispred PMF-a

Glas Šumadije pre 0 minuta
Lančani sudar kod tunela Munjino brdo, jedna osoba preminula (VIDEO)

Lančani sudar kod tunela Munjino brdo, jedna osoba preminula (VIDEO)

Ozon press pre 1 minut
"Na štiklama sa Nevenom": Kako je Pepeljuga slagala da cipele rešavaju sudbinu

"Na štiklama sa Nevenom": Kako je Pepeljuga slagala da cipele rešavaju sudbinu

InfoKG pre 1 minut
Nove cene goriva

Nove cene goriva

Ozon pre 1 minut
Sa čim će Radnički 26. januara, kada počinju pripreme, pred Ivicu Momčilovića? Neće valjda biti isto, kao ranije!

Sa čim će Radnički 26. januara, kada počinju pripreme, pred Ivicu Momčilovića? Neće valjda biti isto, kao ranije!

Plus online pre 6 minuta