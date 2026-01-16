Lančani sudar na Auto-putu „Miloš Veliki“, muškarac podlegao povredama

Jedna osoba podlegla je povredama, a tri su povređene u lančanom sudaru koji se oko osam časova dogodio na Auto-putu "Miloš Veliki", ispred tunela "Munjino Brdo" u mestu Krstac.

Kako je RTS-u rečeno u čačanskoj policiji, 57-godišnji muškarac je podlegao povredama. Iz Opšte bolnice u Čačku kažu da su dve ženske i jedna muška osoba stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika. U lančanom sudaru na Auto-putu "Miloš Veliki" učestvovalo je više vozila. Ispred tunela "Munjino brdo" vidiljivost je zbog magle smanjena na 50 metara. Saobraćaj je obustavljen u smeru ka Požegi.