Vreme je za ABA ligu - Partizan u Laktašima, Spartak u Beču, a Zvezda vraća dug

Košarkaši subotičkog Spartaka sastaće se večeras od 21.00 čas sa ekipom Beča u 14. kolu regionalne ABA lige, dok će Partizan i Igokea od 19.00 odigrati u Laktašima meč sedme runde koji je bio odložen. Crvena zvezda u subotu gostuje u Zadru, Megi predstoji duel sa Bosnom u "Zetri", a Borac će dočekati ekipu Splita.

Od srpskih predstavnika u ABA ligi, FMP je već odigrao svoj meč 14. runde. Porazom u Novom Mestu, čak četvrtim u poslednjih pet kola, značajno se udaljio od borbe za plasman u top 8 fazu. Košarkaši Partizana su po rasporedu slobodni u 14. kolu ABA lige, ali će večeras od 19.00 sati u Laktašima odigrati protiv Igokee meč sedme runde koji je sredinom novembra bio odložen. Sve negativno što se ove sezone dešava u taboru crno-belih nije se još uvek odrazilo na