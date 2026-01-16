Vreme je za ABA ligu - Partizan u Laktašima, Spartak u Beču, a Zvezda vraća dug

RTS pre 28 minuta
Vreme je za ABA ligu - Partizan u Laktašima, Spartak u Beču, a Zvezda vraća dug

Košarkaši subotičkog Spartaka sastaće se večeras od 21.00 čas sa ekipom Beča u 14. kolu regionalne ABA lige, dok će Partizan i Igokea od 19.00 odigrati u Laktašima meč sedme runde koji je bio odložen. Crvena zvezda u subotu gostuje u Zadru, Megi predstoji duel sa Bosnom u "Zetri", a Borac će dočekati ekipu Splita.

Od srpskih predstavnika u ABA ligi, FMP je već odigrao svoj meč 14. runde. Porazom u Novom Mestu, čak četvrtim u poslednjih pet kola, značajno se udaljio od borbe za plasman u top 8 fazu. Košarkaši Partizana su po rasporedu slobodni u 14. kolu ABA lige, ali će večeras od 19.00 sati u Laktašima odigrati protiv Igokee meč sedme runde koji je sredinom novembra bio odložen. Sve negativno što se ove sezone dešava u taboru crno-belih nije se još uvek odrazilo na
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Crno-beli posle debakla u Pioniru idu u Laktaše! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Igokea!

Crno-beli posle debakla u Pioniru idu u Laktaše! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Igokea!

Kurir pre 22 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos odloženog meča Igokea - Partizan u ABA ligi

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos odloženog meča Igokea - Partizan u ABA ligi

Telegraf pre 27 minuta
Lakić pred gostovanje u Laktašima: Voleo bih da dođe što više naših navijača!

Lakić pred gostovanje u Laktašima: Voleo bih da dođe što više naših navijača!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanBosnaSplitFMPBečZadarABA liga

Sport, najnovije vesti »

Jovićevo loše veče u porazu Majamija od Bostona

Jovićevo loše veče u porazu Majamija od Bostona

RTS pre 28 minuta
Srbija protiv Francuske otvara drugu fazu EP: "Delfini" bez Mandića, ali sa jasnim ciljem (RTS 1, 20.30)

Srbija protiv Francuske otvara drugu fazu EP: "Delfini" bez Mandića, ali sa jasnim ciljem (RTS 1, 20.30)

RTS pre 28 minuta
Vreme je za ABA ligu - Partizan u Laktašima, Spartak u Beču, a Zvezda vraća dug

Vreme je za ABA ligu - Partizan u Laktašima, Spartak u Beču, a Zvezda vraća dug

RTS pre 28 minuta
Oklahoma nastavlja da melje, Hjuston nemoćan na domaćem terenu

Oklahoma nastavlja da melje, Hjuston nemoćan na domaćem terenu

RTS pre 13 minuta
Alkaras: Ferero i ja smo zajedno odlučili da više ne radimo

Alkaras: Ferero i ja smo zajedno odlučili da više ne radimo

Sport klub pre 23 minuta