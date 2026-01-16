Četvoro povređenih u saobraćajnoj nezgodi na obilaznici oko Novog Pazara

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila večeras posle 19 časova na obilaznici oko Novog Pazara, u blizini mesta Varovo, povređene su četiri osobe.

Do nezgode je došlo u sudaru dva putnička vozila, a povređeni su, prema prvim informacijama, u svesnom stanju prevezeni u Opštu bolnicu u Novom Pazaru, gde im je ukazana medicinska pomoć. Zbog uviđaja i zbrinjavanja povređenih, saobraćaj na ovom delu obilaznice bio je privremeno obustavljen. Policija je obavila uviđaj, a više detalja o uzrocima sudara biće poznato nakon završetka istrage.