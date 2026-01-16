Teheran otkazao 800 pogubljenja posle upozorenja Trampa; Iranske vlasti: Mir ponovo uspostavljen širom zemlje

RTV pre 5 sati  |  RTS, Tanjug
TEHERAN - Ujedinjene nacije upozoravaju da bi mogući vojni udari na Iran dodatno destabilizovali već napetu situaciju izazvanu masovnim protestima, dok Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija optužuju iranske vlasti za brutalnu represiju i podržavaju zahteve demonstranata za slobodu. Iran, uz podršku Rusije i Kine, odbacuje te optužbe i tvrdi da Vašington pod izgovorom ljudskih prava podstiče nemire i preti vojnom eskalacijom.

Osamsto pogubljenja u Iranu, koja su bila zakazana za sredu, obustavljena su posle upozorenja predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa vlastima u Teheranu da ne ubijaju demonstrante, saopštila je Bela kuća. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je da je Tramp obavešten o odluci i da pažljivo prati razvoj situacije na terenu. Livit je navela da su SAD upozorile Iran na "teške posledice" ukoliko se nastave ubistva povezana sa represijom protesta.
