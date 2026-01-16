U Somboru iz prometa povučeno 400 kilograma nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

RTV pre 59 minuta  |  RTV
U Somboru iz prometa povučeno 400 kilograma nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

SOMBOR - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da su 15. januara 2026. godine veterinarski inspektori Odseka Sombor izvršili vanredni terenski inspekcijski nadzor u maloprodajnom, specijalizovanom objektu – mesari na teritoriji grada Sombora, postupajući po predstavci potrošača.

Tokom kontrole je zatečeno ukupno 400 kilograma svinjskog mesa i proizvoda od mesa za koje u momentu nadzora nije postojao nikakav dokaz o poreklu, niti je hrana bila propisno deklarisana. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je sveže svinjsko meso bilo bez veterinarskog žiga, dok su pakovanja svežeg mesa i proizvoda od mesa bila bez oznake žiga i bez deklaracije, čime je onemogućena identifikacija proizvoda i njegova sledljivost. Podsećamo da, prema odredbama
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo poljoprivrede: U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

Ministarstvo poljoprivrede: U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

Insajder pre 3 minuta
U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

N1 Info pre 13 minuta
Ministarstvo: U somborskoj mesari iz prometa povučeno 400 kilograma mesa i mesnih proizvoda

Ministarstvo: U somborskoj mesari iz prometa povučeno 400 kilograma mesa i mesnih proizvoda

Serbian News Media pre 3 minuta
Hitno upozorenje Ministarstva poljoprivrede: Ne kupujte meso bez deklaracije, u Somboru sprečena moguća katastrofa

Hitno upozorenje Ministarstva poljoprivrede: Ne kupujte meso bez deklaracije, u Somboru sprečena moguća katastrofa

Mondo pre 8 minuta
U mesari u Somboru pronađeno 400 kilograma mesa bez deklaracije: inspekcija naložila povlačenje iz prodaje

U mesari u Somboru pronađeno 400 kilograma mesa bez deklaracije: inspekcija naložila povlačenje iz prodaje

Blic pre 34 minuta
Pazite šta kupujete! U Somboru povučeno 400 kilograma nebezbednog mesa. Veterinarska inspekcija upozorava na opasnost po…

Pazite šta kupujete! U Somboru povučeno 400 kilograma nebezbednog mesa. Veterinarska inspekcija upozorava na opasnost po zdravlje potrošača!

Dnevnik pre 49 minuta
Veterinarska inspekcija u Somboru pronašla 400 kilograma nebezbednog mesa

Veterinarska inspekcija u Somboru pronašla 400 kilograma nebezbednog mesa

Danas pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SomborPoljoprivreda

Vojvodina, najnovije vesti »

Slobodan univerzitet o slučaju Jelene Kleut: Univerzitet koji kažnjava nepodobne, nije univerzitet, već partijski sud

Slobodan univerzitet o slučaju Jelene Kleut: Univerzitet koji kažnjava nepodobne, nije univerzitet, već partijski sud

Mašina pre 29 minuta
Ministarstvo poljoprivrede: U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

Ministarstvo poljoprivrede: U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

Insajder pre 3 minuta
U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

U Somboru iz prometa povučeno 400 kg nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

N1 Info pre 13 minuta
Akademski plenum: Slučaj Jelene Kleut nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji

Akademski plenum: Slučaj Jelene Kleut nastavak velike čistke na univerzitetima u Srbiji

Glas Šumadije pre 14 minuta
Stara Pazova: Otkriveni prekršaji i zaplenjeni narkotici

Stara Pazova: Otkriveni prekršaji i zaplenjeni narkotici

RTV pre 4 minuta