U Somboru iz prometa povučeno 400 kilograma nebezbednog mesa i proizvoda od mesa

SOMBOR - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da su 15. januara 2026. godine veterinarski inspektori Odseka Sombor izvršili vanredni terenski inspekcijski nadzor u maloprodajnom, specijalizovanom objektu – mesari na teritoriji grada Sombora, postupajući po predstavci potrošača.

Tokom kontrole je zatečeno ukupno 400 kilograma svinjskog mesa i proizvoda od mesa za koje u momentu nadzora nije postojao nikakav dokaz o poreklu, niti je hrana bila propisno deklarisana. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je sveže svinjsko meso bilo bez veterinarskog žiga, dok su pakovanja svežeg mesa i proizvoda od mesa bila bez oznake žiga i bez deklaracije, čime je onemogućena identifikacija proizvoda i njegova sledljivost. Podsećamo da, prema odredbama