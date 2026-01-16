Sindikat: Vlada dala 500 miliona dinara za plate u Apoteci Beograd, ali ih apotekari nisu dobili
Predsednica Sindikata „Opstanak“ Jelena Šikuljak je kazala da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar tokom današnjeg sastanka sa zaposlenima u javnoj Apotekarskoj ustanovi „Apoteka Beograd“ kazao da je iznenađen što im nije isplaćeno 500 miliona dinara koje je Vlada Srbije dala za njihove plate.
Zaposleni u toj ustanovi su danas protestoivali ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu tražeći i zaostale plate i da vlast odustane od davanja koncesije nad tom javnom ustanovom. Šikuljak je nakon sastanka sa ministrom rekla za televiziju N1 da Lončar tvrdi da je u martu prošle godine Vlada dala novac za plate zaposlenih u toj apotekarskoj ustanovi i da mu nije jasno zašto im sredstav nisu isplaćena. Upitana da li je Lončar kazao kome je Vlada uplatila taj novac,