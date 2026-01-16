Sindikat: Vlada dala 500 miliona dinara za plate u Apoteci Beograd, ali ih apotekari nisu dobili

Serbian News Media pre 36 minuta
Sindikat: Vlada dala 500 miliona dinara za plate u Apoteci Beograd, ali ih apotekari nisu dobili

Predsednica Sindikata „Opstanak“ Jelena Šikuljak je kazala da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar tokom današnjeg sastanka sa zaposlenima u javnoj Apotekarskoj ustanovi „Apoteka Beograd“ kazao da je iznenađen što im nije isplaćeno 500 miliona dinara koje je Vlada Srbije dala za njihove plate.

Zaposleni u toj ustanovi su danas protestoivali ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu tražeći i zaostale plate i da vlast odustane od davanja koncesije nad tom javnom ustanovom. Šikuljak je nakon sastanka sa ministrom rekla za televiziju N1 da Lončar tvrdi da je u martu prošle godine Vlada dala novac za plate zaposlenih u toj apotekarskoj ustanovi i da mu nije jasno zašto im sredstav nisu isplaćena. Upitana da li je Lončar kazao kome je Vlada uplatila taj novac,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

"Ministar predložio rešenje, ali nas iznenadio za zaostale plate": Predsednica sindikata Apoteke Beograd nakon susreta s…

"Ministar predložio rešenje, ali nas iznenadio za zaostale plate": Predsednica sindikata Apoteke Beograd nakon susreta s Lončarom

N1 Info pre 36 minuta
Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Insajder pre 36 minuta
Lončar primio zaposlene Apoteka Beograd na sastanak

Lončar primio zaposlene Apoteka Beograd na sastanak

Newsmax Balkans pre 36 minuta
Sindikat: Vlada dala 500 miliona dinara za plate u Apoteci Beograd, ali ih apotekari nisu dobili

Sindikat: Vlada dala 500 miliona dinara za plate u Apoteci Beograd, ali ih apotekari nisu dobili

Radio sto plus pre 11 minuta
Održan protest ispred Ministarstva zdravlja: Predstavnike Apoteke Beograd primio ministar Lončar

Održan protest ispred Ministarstva zdravlja: Predstavnike Apoteke Beograd primio ministar Lončar

N1 Info pre 1 sat
Lončar primio predstavnike sindikata Apoteke Beograd

Lončar primio predstavnike sindikata Apoteke Beograd

Danas pre 56 minuta
Protest zaposlenih u "Apotekama Beograd", primio ih ministar Lončar

Protest zaposlenih u "Apotekama Beograd", primio ih ministar Lončar

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeKoncesijaZlatiborSindikatZlatibor Lončar

Ekonomija, najnovije vesti »

"Ministar predložio rešenje, ali nas iznenadio za zaostale plate": Predsednica sindikata Apoteke Beograd nakon susreta s…

"Ministar predložio rešenje, ali nas iznenadio za zaostale plate": Predsednica sindikata Apoteke Beograd nakon susreta s Lončarom

N1 Info pre 36 minuta
Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Završen protest zaposlenih u Apoteci Beograd, radnici traže isplatu dugovanja i odustajanje od davanja koncesije

Insajder pre 36 minuta
Prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine najavili blokadu teretnih terminala na prelazima prema zemljama Šengena…

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine najavili blokadu teretnih terminala na prelazima prema zemljama Šengena 26. januara

Insajder pre 35 minuta
Povratnici iz inostranstva dobijaju skoro 3.000 evra! Digla se bura, a kritičari tvrde: "Potpuna nepravda"

Povratnici iz inostranstva dobijaju skoro 3.000 evra! Digla se bura, a kritičari tvrde: "Potpuna nepravda"

Kurir pre 31 minuta
Lončar primio zaposlene Apoteka Beograd na sastanak

Lončar primio zaposlene Apoteka Beograd na sastanak

Newsmax Balkans pre 36 minuta