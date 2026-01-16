Vremenska prognoza za subotu, 17. januar 2026: Vetrovito, temperatura do pet stepeni

Serbian News Media pre 14 minuta
Vremenska prognoza za subotu, 17. januar 2026: Vetrovito, temperatura do pet stepeni

U Srbiji će sutra u košavskom području biti pretežno sunčano i vetrovito vreme, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, uglavnom bez padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus pet stepeni do nula, a najviša od nula do pet stepeni. U Beogradu sutra pretežno sunčano, vetrovito i hladnije vreme. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva stepena do nula, a najviša oko četiri stepena. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano uz pad jutarnjih i dnevnih
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 16. do 18. januara)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 16. do 18. januara)

Pressek pre 1 sat
Oblačno sa sunčanim intervalima, hladnije na istoku – košava u pojačanju

Oblačno sa sunčanim intervalima, hladnije na istoku – košava u pojačanju

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas oblačno sa sunčanim intervalima, od sutra zahlađenje

Danas oblačno sa sunčanim intervalima, od sutra zahlađenje

Stav.life pre 1 sat
Promenljivo, oblačno, ponegde i sneg: Kakvo će biti vreme danas u Srbiji

Promenljivo, oblačno, ponegde i sneg: Kakvo će biti vreme danas u Srbiji

NIN pre 2 sata
Opraštamo se od toplijeg vremena, stiže nam ledeni talas: Ristić otkriva kada očekujemo novi talas snega

Opraštamo se od toplijeg vremena, stiže nam ledeni talas: Ristić otkriva kada očekujemo novi talas snega

Mondo pre 2 sata
Vreme danas: Toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu

Vreme danas: Toplo za ovo doba godine, najviša dnevna temperatura od 2 na severu do 10 stepeni na jugu

Nedeljnik pre 2 sata
Vreme danas: Oblačno sa sunčanim intervalima, temeratura do 10 stepeni

Vreme danas: Oblačno sa sunčanim intervalima, temeratura do 10 stepeni

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Svet, najnovije vesti »

Meloni poručila premijerki Japana: Mi smo prve žene koje vode naše narode

Meloni poručila premijerki Japana: Mi smo prve žene koje vode naše narode

RTV pre 4 minuta
Putin telefonom razgovarao sa Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku

Putin telefonom razgovarao sa Netanjahuom o situaciji na Bliskom istoku

RTV pre 29 minuta
Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Marija Korina Mačado dala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 29 minuta
Putin razgovarao s predsednikom Irana

Putin razgovarao s predsednikom Irana

Sputnik pre 9 minuta
APEL: Nestao stariji muškarac u Šarbanovcu kod Bora

APEL: Nestao stariji muškarac u Šarbanovcu kod Bora

Glas Zaječara pre 19 minuta