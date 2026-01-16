Vremenska prognoza za subotu, 17. januar 2026: Vetrovito, temperatura do pet stepeni

U Srbiji će sutra u košavskom području biti pretežno sunčano i vetrovito vreme, a u ostalim predelima se očekuje mestimično zadržavanje oblačnosti ili magle, uglavnom bez padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od minus pet stepeni do nula, a najviša od nula do pet stepeni. U Beogradu sutra pretežno sunčano, vetrovito i hladnije vreme. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva stepena do nula, a najviša oko četiri stepena. U Srbiji narednih dana pretežno sunčano uz pad jutarnjih i dnevnih