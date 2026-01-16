Komentator Evrolige prozvao Gudurića - uskoro će i "Oskar"

Komentator Evrolige nije mogao da odoli na meču Olimpije i Crvene zvezde prilikom pada Marka Gudurića u poslednjoj četvrtini, pa je uputio jedan subjektivan komentar na račun srpskog reprezentativca.

Nikola Kalinić i Marko Gudurić borili su se za poziciju i nakon tog duela bek Olimpije je pao posle udarca u lice. Sudije su to okarakterisale kao faul u napadu igrača crveno-belih “Oh, Marko Gudurić pada. U Holivudu je sada sezona nagrada. ‘Zlatni globus’ je bio prošle nedelje, a uskoro stiže i ‘Oskar'”, rekao je u šaljivom tonu komentator. Na kraju to nije uticalo na igru Crvene zvezde, koja je ostvarila veliku pobedu posle preokreta. EuroLeague TV commentator