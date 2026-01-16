Vlada usvojila zaključke o merama za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključke kojima su propisane mere za otklanjanje posledica nedavnih snežnih nepogoda u opštinama gde je proglašena vanredna situacija, kao i za interventno otklanjanje problema u elektrodistributivnom sistemu.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak kojim se Privrednom društvu "Elektrodistribucija Srbije" d.o.o Beograd nalaže da, usled elementarnih nepogoda nastalih zbog otežanih vremenskih uslova na teritoriji Srbije, a u cilju interventnog rešavanja i otklanjanja posledica, hitno i bez odlaganja preduzme sve neophodne mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se otklonile i sanirale nefunkcionalnosti nastale na elektrodistributivnoj mreži i sistemu, navodi se u