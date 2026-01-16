Čačanin porodici rekao da ide u PIO fond, izašao iz kuće i od tad ga nema: Slučaj nestanka prijavljen policiji

Nešto više od 24 sata nema nikakvog traga o muškarcu koji je u sredu ujutru, oko 8 časova, izašao iz porodične kuće u Čačku, rekao da ide u PIO fond, nakon čega mu se gubi svaki trag. - Prema informacijama koje je porodica objavila, on se od tog trenutka više nije javljao, niti se vratio kući.

Nestanak je prijavljen policiji, a nadležni organi su raspisali potragu - potvrđeno je za RINU. Porodica apeluje na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju, koji su ga možda videli ili sa njim razgovarali, da se odmah jave policiji ili porodici na brojeve telefona: 062/ 111 4200 i 069/ 111 4200. Svaka informacija može biti od presudnog značaja. (Telegraf.rs / Rina)