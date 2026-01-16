"Evropa mora da usvoji novu bezbednosnu strategiju posle pretnji SAD": Obećanje Ursule fon der Lajen

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, obećala je novu bezbednosnu strategiju za Evropu, nakon pretnji Sjedinjenih Američkih Država da će anektirati Grenland.

Zvaničnica EK, koja je doputovala u posetu Kipru, opisala je SAD kao partnera kada su je novinari upitali za situaciju na Grenlandu, preneo je Gardijan. Fon der Lajen je istovremeno istakla da EU udvostručuje svoju ekonomsku podršku Grenlandu. "Jasno je da Grenland može da računa na nas u političkom, ekonomskom i finansijskom smislu. A kada je u pitanju njegova bezbednost, diskusije o arktičkoj bezbednosti su pre svega ključno pitanje NATO-a", poručila je šefica
Fon der Lajen: Arktik je ključan za EU – ulaganja i bezbednost u fokusu

Fon der Lajen: Arktik je ključan za EU – ulaganja i bezbednost u fokusu

Danas pre 1 sat
