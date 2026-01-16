Island kao 52. država SAD? Neslana šala Trampovog kandidata za ambasadora izazvala uzbunu

Zvanični Rejkjavik je zabrinut zbog rastućih teritorijalnih ambicija Amerike, nakon što se kandidat predsednika Donalda Trampa za ambasadora na Islandu, Bili Long, našalio u Vašingtonu da će ta zemlja biti 52. američka država i da će on biti njen guverner, piše Politiko. "Ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je ambasadu SAD na Islandu kako bi proverilo verodostojnost navodnih komentara", saopštilo je islandsko ministarstvo. Long je bivši republikanski