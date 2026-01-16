Požar u stanu na Medaku: Vatra buknula oko ponoći, zgrada evakuisana zbog dima

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
U Olginoj ulici broj 1, u naselju Medak, oko ponoći je izbio požar u jednom stanu.

Prema prvim informacijama sa terena, vatra je zahvatila stan, a gust dim bio je vidljiv iz objekta, prenosi stranica Serbia live Beograd. Zgrada je ubrzo evakuisana zbog dima koji je prekrio hodnnike. Na lice mesta brzo su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su intervenisale i, kako je potvrđeno, uspele da lokalizuju požar. Trenutno se radi na potpunom gašenju i provetravanju prostora. Zasad nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih, kao ni o
