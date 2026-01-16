Sijarto: Za jedan do tri dana dogovor MOL-a sa Gaspromnjeftom o NIS-u

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa Gaspromnjeftom o kupovini većinskog udela u NIS-u.

Kako je naveo, MOL i Gaspromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima. "Mislim da mogu da vam saopštim dobre vesti. MOL i Gaspromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, tako da postoji realna šansa da u roku od jednog do tri dana postignu ključni dogovor, koji je veoma značajan iz perspektive kupovine većinskog udela NIS-a od strane MOL-a", rekao je Sijarto u intervjuu za Radio-televiziju Srbije (RTS). Kada se to desi, dodao je, onda