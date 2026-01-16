"Srbija je lider u reformama u okviru Energetske zajednice"

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je posvećenost u sprovođenju reformi u energetici potvrđena i u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan i naglasila da je Srbija lider u reformama u u okviru energetske zajednice u prethodne tri godine.

Odobrenje za uplatu 56,5 miliona iz Instrumenta za reforme i rast, u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan, potvrđuje efikasnost sprovođenja reformi u sektoru energetike, s obzirom da se gotovo 40 odsto odobrenih sredstava odnosi na aktivnosti u domenu transformacije energetskog sektora, navedeno je u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike. Posvećenost ispunjavanju koraka iz Reformske agende Plana rasta EU za Republiku Srbije za period 2024-2027 potvrđuje i