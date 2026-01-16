I to je moguće: Trampu “uručena” Nobelova nagrada za mir

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado izjavila je da je predsedniku SAD Donaldu Trampu uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 2025. godine za borbu za demokratiju u Venecueli. Predsednik SAD Donald Tramp zahvalio se nobelovki istakavši da je u pitanju divan gest uzajamnog poštovanja.

„Bila mi je velika čast da se danas sretnem sa Marijom Korinom Mačado iz Venecuele. Ona je divna žena koja je prošla kroz mnogo toga. Marija mi je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir za rad koji sam obavio. Zaista divan gest uzajamnog poštovanja. Hvala ti, Marija!“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina. Marija Korina Mačado je rekla da je Trampu ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru. „Pre dvesta godina general (markiz de)