I to je moguće: Trampu “uručena” Nobelova nagrada za mir

Vesti online pre 10 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
I to je moguće: Trampu “uručena” Nobelova nagrada za mir

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado izjavila je da je predsedniku SAD Donaldu Trampu uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 2025. godine za borbu za demokratiju u Venecueli. Predsednik SAD Donald Tramp zahvalio se nobelovki istakavši da je u pitanju divan gest uzajamnog poštovanja.

„Bila mi je velika čast da se danas sretnem sa Marijom Korinom Mačado iz Venecuele. Ona je divna žena koja je prošla kroz mnogo toga. Marija mi je uručila svoju Nobelovu nagradu za mir za rad koji sam obavio. Zaista divan gest uzajamnog poštovanja. Hvala ti, Marija!“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Istina. Marija Korina Mačado je rekla da je Trampu ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru. „Pre dvesta godina general (markiz de)
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Maria Corina Machado poklonila Trumpu svoju Nobelovu nagradu

Maria Corina Machado poklonila Trumpu svoju Nobelovu nagradu

SEEbiz pre 25 minuta
Tramp konačno "dobio" Nobela za mir od Mačado, ona se nada većoj nagradi Venecuelanska opozicionarka po svaku cenu želi da ga…

Tramp konačno "dobio" Nobela za mir od Mačado, ona se nada većoj nagradi Venecuelanska opozicionarka po svaku cenu želi da ga ubedi da treba da bude predsednica

Kurir pre 20 minuta
Mačado predala Trampu Nobelovu nagradu za mir

Mačado predala Trampu Nobelovu nagradu za mir

Insajder pre 40 minuta
Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Sputnik pre 50 minuta
Venecuelanska opozicionarka dala Trampu Nobelovu nagradu za mir koju je ona dobila

Venecuelanska opozicionarka dala Trampu Nobelovu nagradu za mir koju je ona dobila

Radio 021 pre 1 sat
Trampu, ipak, Nobel za mir, SAD ne odustaju od Grenlanda, nosači aviona idu ka Iranu : Šta se desilo u svetu?

Trampu, ipak, Nobel za mir, SAD ne odustaju od Grenlanda, nosači aviona idu ka Iranu : Šta se desilo u svetu?

Telegraf pre 1 sat
Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirDonald Trampvestisvetsad

Svet, najnovije vesti »

Da li Trampu zaista treba Grenland za Zlatnu Kupolu?

Da li Trampu zaista treba Grenland za Zlatnu Kupolu?

NIN pre 20 minuta
Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Tramp: Počela nova faza mirovnog plana za Gazu

Insajder pre 25 minuta
Izbori u Mađarskoj koji mogu da promene Evropu, i sudbinu Viktora Orbana

Izbori u Mađarskoj koji mogu da promene Evropu, i sudbinu Viktora Orbana

NIN pre 20 minuta
Poljoprivrednici traktorima blokirali prilaz aerodromu u Belgiji

Poljoprivrednici traktorima blokirali prilaz aerodromu u Belgiji

RTV pre 20 minuta
"TSMC" i budućnost veštačke inteligencije - kako investicije tajvanskog giganta u SAD oblikuju novi geopolitički poredak

"TSMC" i budućnost veštačke inteligencije - kako investicije tajvanskog giganta u SAD oblikuju novi geopolitički poredak

RTS pre 26 minuta